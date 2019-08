Kinderen maken ouders gelukkig ... als ze het huis uit zijn

Thuiswonende kinderen maken ouders minder gelukkig. Dat hebben verschillende studies al aangetoond. Uit huis wonende kinderen maken ouders daarentegen wel gelukkiger. Dat staat geschreven in een studie van gedragseconoom Christoph Becker.

Thuiswonende kinderen maken ouders minder gelukkig wegens stress, tijdgebrek en slaaptekort tijdens de opvoeding. Maar die factoren vallen weg wanneer kinderen uit huis gaan wonen, stelt de studie van Christoph Becker, gedragseconoom, verbonden aan de universiteit van Heidelberg. In de plaats worden ze belangrijker als ‘zorgverleners’ en voor ‘sociaal contact’ en bezorgen ze hun ouders net dat tikkeltje meer levensvreugde. Op een schaal van nul (helemaal ontevreden) tot tien (helemaal tevreden) scoorden mensen met kinderen en kleinkinderen die niet thuis wonen 0,2 tot 0,56 punten meer.

De steekproef waaruit deze resultaten volgen was heel uitgebreid: een dataset van 55.000 mensen van 50 jaar of ouder in 16 Europese landen die hun levensvreugde moesten aanduiden. Daardoor kan aangenomen worden dat uit huis wonende kinderen inderdaad gelukkiger maken. ‘Het hebben van kinderen is misschien niet de grootste aanzet van levensvreugde en geluk, maar het heeft er wel een significante invloed op’, zegt Becker aan The Independent.

Het hebben van kinderen kan vergeleken worden met op vakantie gaan. Mensen kijken uit naar de vakantie en kijken er ook met plezier op terug, maar op vakantie ergeren ze zich regelmatig en vinden ze er niets aan.

Kleinkinderen

Het onderzoek van Becker, gepubliceerd in het tijdschrift PLOS One, gaat ook kort in op kleinkinderen. Die leiden zowel tot een positief als negatief effect, toonden de onderzoekers aan. Ze helpen met de sociale ondersteuning, maar de grootouders moeten wel voor hen zorgen. Meer kunnen de onderzoekers niet zeggen over de relatie tussen kleinkinderen en het welzijn van de grootouders omdat de dataset alleen rudimentaire informatie bevat.