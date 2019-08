Weekday opent eerste winkel in Gent

Vlak voor de start van het nieuwe schooljaar opent Weekday een eerste winkel in het centrum van Gent. Vanaf vrijdag 30 augustus kunnen shoppers terecht in de Sint-Pietersnieuwstraat.

Weekday is een van de merken uit de stal van de Zweedse modegroep H&M en is sinds 2016 in ons land aanwezig. Het heeft in ons land al winkels in Leuven, Brussel en twee shops in Antwerpen. In Gent komt er een studio waar limited edition ontwerpen geprint worden. Ook Leuven heeft een eigen printstudio, waar elke week nieuwe producten worden gedrukt voor het Zeitgeist-project.

Het DNA van het label is clean, basic en betaalbaar. Hun eigen kledinglijn, beïnvloed door jeugdcultuur en streetstyle, wordt aangevuld met een selectie artikels van onder andere Vans, Fila, Teva en Rains. Om zo duurzaam mogelijk te werken is op dit moment 68 procent van de collectie gemaakt van duurzame materialen.

De opening van de winkel in Gent staat vrijdag 30 augustus tussen 12 uur en 18.30 uur gepland. De eerste 50 klanten krijgen 40 procent korting en is er op de volledige collectie 20 procent korting. Adres: Sint-Pietersnieuwstraat 58/60, 9000 Gent.