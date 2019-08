Zand stelen op Sardinië doe je niet ongestraft: Frans koppel riskeert zes jaar cel voor 40 kilo

Een Frans koppel riskeert een fikse boete en een celstraf van zes jaar voor het stelen van 40 kilo zand op Sardinië. Toeristen plunderen al jaren de stranden van het eiland. Daarom is het er nu bij wet verboden om zand, schelpen en stenen mee te nemen.

Een Frans koppel werd maandag gecontroleerd toen ze de ferry van Porto Torres naar het Franse Toulon wilden nemen. De politie zag plastic flessen gevuld met zand in de wagen liggen, en na controle vonden ze in totaal 14 flessen, goed voor 40 kilogram zand. Het koppel had het zand meegenomen van een strand op Sardinië, ze wisten naar eigen zeggen niet dat het verboden was om het mee te nemen. Op de stranden staan nochtans waarschuwingsborden in verschillende talen. Ze riskeren een boete van 3.000 euro en een celstraf van zes jaar.

Op 1 augustus ging een wet van kracht die het verbiedt om zand, stenen of schelpen mee te nemen als souvenir. Er werden al meerdere toeristen gevat, met fikse boetes tot gevolg.

‘Een klein flesje zand meenemen lijkt misschien niet zo’n groot probleem, maar als miljoenen toeristen dit doen, verdwijnen elk jaar tonnen zand’, zeggen de beheerders van Sardinië.

Tien ton zand

Zanddieven worden meestal betrapt op luchthavens. Maar in plaats van het zand meteen terug te brengen naar het strand, belandde het in een opslagruimte. Enkele maanden geleden nam de luchthaven contact op met het eilandbestuur met de vraag wat ze met al dat zand moesten aanvangen, dat opgelopen was tot tien ton.

‘We waren verbaasd dat het om tien ton materiaal ging’ vertelt Augusto Navone, hoofd van een marinereservaat bij het eilandje Tavolara, aan de Corriere della Sera. Zij besloten om het zand uit te strooien op twee verschillende locaties: een strand aan Porto San Paolo kreeg zes ton, de rest werd uitgestrooid op een strand aan Tavolara.