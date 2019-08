Charleroi dan toch akkoord met uitstel van match tegen Club Brugge

Charleroi aanvaardt dan toch het uitstel van de match tegen Club Brugge die normaal zaterdag gespeeld zou worden en stapt niet naar de Geschillencommissie. De club laat wel zijn ongenoegen blijken en 'hoopt dat de Pro League een professionele geste zal doen'.

Maandag heeft de Pro League bekend gemaakt dat de competitiematchen Antwerp - AA Gent en Charleroi - Club Brugge van de vijfde speeldag uitgesteld zullen worden naar een latere datum om de Belgische clubs die deze week Europees spelen meer rust en zo meer kans te geven om zich te kwalificeren voor de poules van de Europa en Champions League.

Antwerp - Gent van zondag uitstellen was logisch. Beide clubs zouden dan tegen elkaar spelen en hun tegenstanders – respectievelijk AZ en Rijeka – spelen dit weekend ook niet. Maar Charleroi voelde zich geflikt omdat zijn duel van zaterdag tegen Club Brugge ook werd uitgesteld. De Carolo’s overwogen naar de Geschillencommissie te stappen, maar besloten dit finaal niet te doen. Op hun website laten ze wel duidelijk hun ongenoegen blijken over de gang van zaken.

De motivering van Charleroi

'Charleroi neemt akte van de unilaterale beslissing van de Pro League om zijn match van 24 augustus tegen Club Brugge uit te stellen. Hoewel de Europese kwalificatie van Belgische clubs inderdaad van groot belang is voor ons nationale voetbal, betreurt Sporting Charleroi niettemin de manier waarop dit uitstel van de wedstrijd plaatsvindt, toen een eerste weigering door onze club werd gemeld op het moment dat die piste werd onderzocht.'

'Op minder dan 5 dagen van de match in kwestie, merkt Sporting Charleroi het vele ongemak op dat deze beslissing met zich meebrengt, voor het kampioenschap in het algemeen en voor onze club in het bijzonder:

- Het competitieformat wordt niet gerespecteerd.

- Er is geen serieus alternatief voor een andere datum voor de match.

- Wat doen we met transfers die gebeuren na 24 augustus?

- Er wordt een precedent gecreëerd. Dit specifieke geval mag niet de norm worden op straffe van misbruik in de toekomst. De tijd tussen wedstrijden wordt perfect gerespecteerd. In het verleden hebben onze clubs in Europa ook te maken gehad met 3 wedstrijden in een week, en dat zal de komende maanden ook nog zo zijn.'

'Meer in het algemeen betreuren we het dat dit verhaal een ongezonde sfeer creëert tussen clubs, de Pro League en de Voetbalbond door een gebrek aan duidelijkheid, respect voor elkaar en de regels. Charleroi werd deze week al voor een voldongen feit geplaatst door overeen te komen om een maandagavond (19/08 tegen Zulte-Waregem) te spelen vanwege een andere programmeerfout.'

'Een beroep bij de Geschillencommissie verandert niets met het oog op het uitstel en, zich schikkend naar de hogere belangen van het Belgische voetbal die eerst komen, vertrouwt Sporting Charleroi nu op de Pro League voor een professionele geste naar aanleiding van deze beslissing. We hopen dat de Pro League nu procedures en reglementswijzigingen zal klaarmaken die er voor zorgen dat nieuwe schade aan bepaalde clubs in de toekomst zal kunnen vermeden worden.

'Los van al deze overwegingen zal de Sporting Charleroi uiteraard Club Brugge, Antwerp en Gent steunen tijdens hun komende Europese duels.'