Belgisch echtpaar omgekomen tijdens wandeling in Oostenrijk

Een Belgisch echtpaar, een 82-jarige man en zijn 77-jarige vrouw, hebben een dodelijke val gemaakt in het Oostenrijkse Ötztal. Dat berichtten Oostenrijkse media dinsdag. Het ongeval zou zondag al zijn gebeurd.

Het paar was zondagmiddag aan het wandelen in Obergurgl. Omdat ze ‘s avonds niet waren teruggekeerd, werd maandagochtend alarm geslagen. De hulpdiensten zochten onder andere met een politiehelikopter naar het Belgische paar. Tegen 16 uur werden de lichamen van beide Belgen dan gevonden.

Een hulpverlener zei aan de krant Kronen Zeitung dat het paar mogelijk was verdwaald en op een sterk hellend terrein omlaag was gegleden, waarna ze ongeveer 30 meter omlaag stortten. ‘De vrouw is vermoedelijk uitgegleden en de dieperik in gevallen’, meldt het hoofd van de reddingsoperatie. ‘Haar echtgenoot is haar wellicht achterna gesprongen in een poging haar te redden.’

Het koppel hield van de bergen in Tirol. Ze waren al jarenlang stamgasten in Zwieselstein, in de Ötztaler Alpen, melden lokale media.