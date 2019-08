Belg drinkt nog altijd veel koffie, maar dan anders

Uit cijfers van FOD financiën blijkt dat de koffieverkoop in België daalt, maar dat wil niet zeggen dat er ook effectief minder koffie gedronken wordt. ‘Koffie is nog steeds een genotsmiddel’, zegt Wim Claes van het Koninklijk Verbond van Belgische Koffiebranders in op Radio 1.

De Belgen drinken volgens Claes nog steeds veel koffie, maar de manier waarop verandert. Vooral verspilling wordt tegengegaan. Zo ook bij de Vlaamse overheid, die elk jaar 87.750 liter verse koffie weggoot. De gevulde thermoskannen in de vergaderzalen werden weggehaald, en medewerkers moeten nu naar het machine als ze een tas koffie willen.

Bij gezinnen wordt meer en meer koffie via pads en capsules met gemalen bonen gedronken. ‘Het is efficiënter’, vindt Claes.

Koffiebars zijn nog steeds erg in trek, en daar leren mensen meer bij over versgemalen koffie. ‘Koffie is het genotsmiddel bij uitstek’, zegt Claes. ‘Misschien zijn we een beetje koffiefreak geworden’, besluit hij.

Cijfers

De cijfers zijn gebaseerd op de accijnzen die betaald worden bij de invoer van koffie, niet op verkoopcijfers. In 2014 werd op een bedrag van 46 miljoen kilogram koffie betaald, in 2018 was dat nog 34 miljoen kilogram. Dat daling in invoer wil echter niet zeggen dat er minder koffie wordt gedronken, want er worden minder bonen verspild.