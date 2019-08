Ruben Van Gucht plots verdwenen uit zaalshows Jacques Vermeire

De samenwerking tussen Sporza-journalist Ruben Van Gucht en komiek Jacques Vermeire is abrupt beëindigd.

Een financiële hindernis doet de wegen van de 33-jarige Van Gucht en de 68-jarige Vermeire onverwacht scheiden. De twee werkten al bijna een jaar lang samen aan de zaalshow ‘Van 7 tot 77’. Van Gucht fungeerde als aangever van zijn grote idool - in een eerder interview gaf Van Gucht te kennen dat hij ‘zijn werk vanbuiten kende’.

Vorige week, tijdens de Lichtfeesten in de gemeente Reet, kregen de aanwezigen voor het eerst te horen ‘dat Ruben er door omstandigheden helaas niet bij kon zijn’. Volgens De Morgen werd amper een kwartier voor de show duidelijk dat Van Gucht niet zou optreden. De manager van Jacques Vermeire, Thomas Lowette, viel uiteindelijk in als aangever. ‘Wat in Reet gebeurd is, was eigenlijk an accident waiting to happen’, zegt hij aan de krant. ‘Het eindpunt, zo hopen wij, van een brede strategie van bewust toenemende dreiging.’

Ondertussen is elke verwijzing naar de Sporza-journalist op de website en social media van Jacques Vermeire verdwenen. Nu staat er gewoon ‘Jacques Vermeire met aangever’ te lezen.

Waar het precies om gaat, is niet helemaal duidelijk. Lowette, de manager van Vermeire, zegt dat Van Gucht om een onterechte loonsverhoging vroeg. ‘Het staat Ruben volledig vrij om zijn overeenkomst met ons te willen openbreken én nog meer te vragen dan de forse royalty’s die we hem nu al betalen, als hij daar argumenten voor denkt te kunnen aandragen ... Het is zo jammer’, zegt hij aan Dag Allemaal.

Paul De Geyter, de manager van Van Gucht, geeft voorlopig geen commentaar. Hij benadrukt dat het dossier in handen ligt van de advocaat. Volgens De Geyter gaat het echter niet om een onterechte loonsverhoging, maar over een dispuut over auteursrechten. Volgens Dag Allemaal draait het om meer dan een geldkwestie. Het zou ook om eergevoel gaan. Van Gucht stond er volgens het weekblad op om erkend te worden als mede-auteur van de zaalshow.