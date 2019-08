Deceuninck krijgt Turkse uppercut maar zet tering naar de nering

De PVC-groep Deceuninck slikt in het eerste halfjaar een licht verlies. Het slechtste resultaat sinds Francis Van Eeckhout boegbeeld werd. Zijn wielerploeg doet het beter dan het bedrijf. ‘We zetten de tering naar de nering.’.

De verkochte volumes van de West-Vlaamse pvc- tot aluminiumgroep Deceuninck klapten in de eerste jaarhelft met een derde in elkaar. Een klap waar ook sterke man Francis Van Eeckhout tot voor kort geen rekening mee had gehouden. ‘In april hadden we op de aandeelhoudersvergadering nog gezegd dat we een teken van verbetering zagen. Maar vervolgens nam de onzekerheid weer toe door de verkiezingen. En grote projecten doen zoals bouwen doe je maar als je je vrij zeker voelt’, zegt Van Eeckhout.

Het in elkaar klappen van de Turkse volumes is de belangrijkste reden waarom Deceuninck in de eerste jaarhelft een licht verlies boekt. Van Eeckhout waagt zich niet aan uitspraken inzake timing van herstel. ‘De onzekerheid rond Syrië en de anti-rakettenwapens is er. Maar ik blijf wel geloven in de Turkse markt. Het is het minste van mijn zorgen want die markt komt wel terug.’

Mexicaanse muur

Deceuninck kreeg echter ook in Noord-Amerika met tegenslag te maken. Daar ging het volume met 6,5 procent onderuit wat niet verwacht was. ‘Noord-Amerika is voor mij de grote teleurstelling. Een grote klant begon verschillende leveranciers tegen elkaar uit te spelen en eiste steeds lagere prijzen. Daar zijn we niet in meegegaan.’ Van Eeckhout merkt op dat er ook nieuwe klanten komen. ‘Ik zeg het liever met een factuur in de hand, maar normaal start in november een grote klant. Maar het kan ook een maand later zijn.’ Het is niet het enige probleem in de VS. ‘In de Midwest kampen we met personeelsverloop. Mensen verleggen zich voor 10 dollarcent per uur. De Mexicaanse muur laat zich al voelen.’

Europa zag de volumes maar met 1,2 procent dalen maar compenseerde dat met prijsverhogingen. ‘Grofweg kan je zeggen dat Europa de daling in de VS compenseerde en dat de sterke daling in Turkije het verschil maakte.’

De bedrijfswinst van Deceuninck daalde van 21,4 miljoen naar 9,3 miljoen terwijl een nettowinst van 7,5 miljoen omsloeg in een verlies van 1,2 miljoen. Het zijn de slechtste prestaties sinds Van Eeckhout in 2014 de sterke man werd. Maar dat verdoezelt het beeld van een bedrijf dat sterk investeert in operationele verbetering.

Besparen in Europa

‘We pakken onze activiteiten in Europa, die al tien jaar een zorgenkind zijn, aan. We gaan dure productie verschuiven naar lagere loonlanden in Centraal-Europa, we bundelen de teams en diensten (‘One Europe’), we investeren sterk in het merk Deceuninck (via wielersponsoring). Kortom, ze nemen alle nodige stappen.’ Wat de optimalisatie van de productiefabrieken in Europa voor België betekent, kon Van Eeckhout nog niet zeggen. Op managementvlak worden de regio’s West- en Centraal-Europa onder één management gebracht wat tot besparingen moet leiden.

Deceuninck houdt ook rekening met een verdere conjunctuurvertraging. Nu staat de sector van kapitaalgoederen met voorop de Duitse industrie in de vuurlinie. Maar mogelijk gaat straks ook de consument en de bouw meer hinder ondervinden. ‘We zetten de tering naar de nering, voeren de druk op de teams op én verlagen onze investeringen’, zegt Van Eeckhout.

In markten als de Benelux en Frankrijk zet Deceuninck ook meer in op aluminium. ‘Dat zou vanaf volgend jaar al effect moeten geven.’ De recyclagefabriek in Diksmuide maakt Deceuninck ook minder afhankelijk van grondstoffen. De grondstoffenmarkt gaf trouwens in de eerste jaarhelft een beetje zuurstof.

Voor Van Eeckhout is het te vroeg om uitspraken te doen over de tweede jaarhelft en het dividend. ‘Als de tweede jaarhelft ook negatief is, moeten we over het dividend toch eens nadenken.’ Onderliggend vindt hij dat Deceuninck er niet slecht voor staat. ‘We zijn goed bezig, maar de cijfers geven ons voorlopig ongelijk’,