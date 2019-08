Veldritseizoen zonder Wout van Aert komt almaar dichterbij: nog steeds op krukken

Wat eerst leek op een pijnlijk einde van zijn Tour, wordt mogelijk een pijnlijk kruis over zijn crosswinter. Eén maand na zijn val en opgave in de Tour is Wout van Aert nog altijd niet verlost van zijn krukken. ‘Ik moet nog drie weken rusten vooraleer ik echt mag revalideren’, aldus Van Aert. Zijn entourage acht crossen deze winter voorlopig onmogelijk.

Eerst het goede nieuws: Wout van Aert kan volgende week eindelijk op vakantie met zijn vrouw Sarah. Die reis werd uitgesteld omdat hij nu nog steeds niet helemaal zonder krukken kan stappen.

Ook zijn revalidatie heeft achterstand opgelopen. ‘Ik moet nog drie weken rusten vooraleer ik echt mag revalideren. Het begint te verbeteren, maar dan pas zal ik mij weer echt sportman voelen’, aldus Van Aert. De spierblessure in zijn been heeft een grotere impact dan vooraf gedacht. Het herstel van het kapsel van de heup wordt nog steeds van kortbij opgevolgd door dokter Peter Verstappen van Jumbo-Visma en sportarts Toon Claes. Van Aerts entourage laat weten dat er nog steeds heel behoedzaam moet worden omgesprongen met de blessure. Iets te vroeg beginnen revalideren, kan fataal zijn voor het vervolg van zijn carrière.

Spiermassa

Ook Jumbo-Visma beseft de delicate toestand. ‘In een revalidatie heb je twee fases: de medische revalidatie en de sportieve revalidatie. Pas als de wonde en de blessure helemaal geheeld zijn, kunnen we overgaan tot de sportieve revalidatie en de spieropbouw. We moeten geduld hebben’, zegt sportief directeur Merijn Zeeman.

Zelfs als alles volgens plan loopt, zal Van Aert zo’n twee maanden stilgelegen hebben, wat een grote impact heeft op zijn spiermassa. Zeeman: ‘Normaal duurt het tien tot twaalf weken voor een renner van nul weer in topvorm geraakt. Maar omdat we in het geval van Wout nog steeds niet weten hoe de blessure evolueert, kunnen we ons niet uitspreken over een termijn.’

Wie een beetje kan tellen, weet dat we ten vroegste in december een Van Aert met degelijke vorm zullen zien. De drukke kerstperiode, het BK en het WK zijn dus nog steeds niet uitgesloten, maar zijn entourage maakt voorlopig een kruis over zijn crosswinter. ‘Het wordt al een moeilijke klus om Wout tegen het voorjaar weer op zijn oude niveau te krijgen.’

Gesprekken over startgelden on hold

Van Aerts management heeft ook de gesprekken over de startgelden met de veldritorganisatoren on hold gezet. Voorlopig staat er geen enkele cross op het programma van Van Aert in 2019-2020. Eenmaal hij zijn oude niveau weer haalt, wordt beslist of het zin heeft om deze winter nog enkele crossen te rijden, of net als de voltijdse wegrenners rittenkoersen in te lassen richting kasseiklassiekers.