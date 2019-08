Vandaag al brede opklaringen, dit weekend tot 28 graden

Er zijn dinsdag eerst brede opklaringen, die in de loop van de dag afwisselen met stapelwolken en er kan lokaal ook een bui vallen.

De maxima liggen rond 18 in de Ardennen en 21 graden in het centrum van het land. ‘s Nachts wordt het vrijwel helder, met op het einde van de nacht enkele lokale mistbanken, bij minima tussen 5 en 12 graden. Dat voorspelt het KMI.

Woensdagochtend is er kans op nevel of een paar lokale mistbanken. Daarna wordt het overwegend zonnig met soms hoge sluierwolken. De maxima schommelen tussen 18 tot 23 graden.

Ook donderdag is het weer na het ochtendgrijs meestal zonnig en rustig, bij maxima van 20 tot 25 graden. Vrijdag verandert het weerbeeld nauwelijks met na de lokale ochtendnevel of - mist opnieuw veel zon. De maxima klimmen in de meeste streken tot 25 of 26 graden.

Zaterdag en zondag blijft het meestal zonnig. Het wordt warm met maxima rond 28 en 29 graden in het binnenland.

De vooruitzichten voor begin volgende week zijn onzeker. Waarschijnlijk wordt maandag nog een warme en vrij zonnige dag met maxima rond 28 graden.