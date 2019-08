Macron probeert Europese relatie met Poetin te ontdooien

De Franse president Emmanuel Macron heeft zich bij een bezoek van de Russische president Vladimir Poetin uitgesproken voor een toenadering tussen Europa en Rusland. Hij pleit ervoor om ‘binnen een paar weken’ gesprekken over de Oekraïense crisis te voeren.

Poetin van zijn kant zei dat gesprekken met de nieuwverkozen Oekraïense president Volodymyr Zelensky wat hem betreft zeker kunnen hervat worden.

‘Er moet een nieuwe architectuur komen van veiligheid en vertrouwen tussen de twee partners’, zei Macron maandag in het Fort Brégançon aan de Franse Riviera waar hij Poetin ontving.

‘Het is duidelijk dat zowel voor de terugkeer naar de G8 als de terugkeer naar genormaliseerde betrekkingen met de Europese Unie een oplossing van het vraagstuk Oekraïne veronderstelt’, zei Macron.

Macron hoopt dat wanneer er wederzijds vertrouwen groeit, vele misverstanden kunnen worden opgelost die de afgelopen decennia ontstaan zijn. Rusland heeft in 2014 Oekraïne ingelijfd. Daarop wezen Duitsland, de VS en andere landen de uitnodiging van Poetin voor de G8-top in Sotsji af. Sindsdien gaan Duitsland, Frankrijk, Italië, Groot-Brittannië, Canada, VS en Japan verder als de G7, zonder Rusland dus.

Poetin antwoordde bij zijn ontvangst op enkele vragen over zijn aanpak van de betogingen in Moskou. Naar aanleiding van lokale verkiezingen treedt de politie hard op tegen manifestanten. Poetin zei daarover dat ‘vreedzaam betogen’ mogelijk is. Daarop deelde hij meteen ook een verdoken sneer naar zijn gastheer: ‘Situaties als die met de gele hesjes willen we bij ons in Moskou niet’, maakte hij de vergelijking met Frans protest.

Première Dame

Toen president Poetin bij zijn bezoek in Zuid-Frankrijk een zomers boeket bloemen overhandigde aan de vrouw van de Franse president viel het op dat Brigitte Macron haar arm in een verband had. Dat is het gevolg van een val op een boot vorige vrijdag waarbij de première dame haar schouder bezeerde.

Het Franse presidentspaar is voor vakantie aan de Middellandse Zee. Hoewel het voor Emmanuel Macron ook werken geblazen is. Hij bereidt de GF-top voor die op 24 augustus in het Franse Biarritz zal plaatsvinden.