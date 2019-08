Mercedes zal zich niet bemoeien met toekomst GP van Duitsland

Mercedes zal zich niet bemoeien met een beslissing over de onzekere toekomst van de GP van Duitsland op de F1-kalender.

De GP van Duitsland staat al verschillende jaren onder druk. In 2019 heeft Mercedes een hand uitgestoken naar de organisatie door het evenement te sponsoren.

Voor 2020 zijn de vooruitzichten echter minder rooskleurig want met Nederland en Vietnam staan er twee nieuwe races op de kalender en ook Spanje is op weg naar een nieuwe overeenkomst.

“De deal kwam vrij spontaan tot stand,” vertelt Toto Wolff over de overeenkomst voor 2019. “We zaten op zondagmorgen samen met Chase Carey en Sean Bratches en ze vroegen of wij het verschil konden bijpassen.”

“Op een halfuur tijd hadden we een overeenkomst in mekaar gebokst die er voor zorgde dat de race in Duitsland kon plaatsvinden. Maar we bevinden ons niet in de positie om dit verder te doen.”

“Ik vind ook dat we ons niet echt moeten bemoeien met de zaken van Liberty Media en de Formule 1. Het is aan hen om te beslissen welke races er op de kalender staan en welke niet.”

“Ik vind het bemoedigend dat er veel interesse is om races te organiseren. Liberty heeft het probleem dat er veel meer vraag is dan aanbod en dat is goed, ook voor de teams want in principe delen we een groot deel van het prijzengeld.”

“Hier wil ik het graag bij laten want het is Chase en zijn team die beslissen welke richting we uitgaan.”

“Voor ons is de Duitse GP belangrijk want Daimler is een Duits bedrijf en we hebben er veel familie en vrienden maar we mogen ons niet bemoeien met hun zaken,” besluit Wolff.

