Ysaline Bonaventure strandt in eerste kwalificatieronde US Open

Ysaline Bonaventure (WTA 114) is maandag uitgeschakeld in de eerste kwalificatieronde van de US Open. Ze verloor in New York van de Indiase Ankita Raina (WTA 194) in drie sets. Na 1 uur en 34 minuten stond de 6-1, 1-6 en 6-2 eindstand op het scorebord.