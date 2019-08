Club Brugge-trainer Philippe Clement één dag voor cruciale match: “Champions League halen zou enorme boost zijn”

Club Brugge speelt dinsdagavond (21u) in het Linzerstadion in het Oostenrijkse Linz zijn heenwedstrijd in de play-offronde van de Champions League tegen de Oostenrijkse vicekampioen LASK. “Die Champions League halen zou een enorme boost zijn”, zei trainer Philippe Clement één dag voor de cruciale partij. Verdediger Simon Deli was op de laatste training weer van de partij nadat hij door een blessure de competitiematch tegen Eupen miste.

Foto: BELGA

De dubbele confrontatie met de Oostenrijkers - de terugwedstrijd wordt volgende week gespeeld - is voor de Bruggelingen de laatste horde richting de lucratieve groepsfase van de Champions League. “Die Champions League halen zou zowel sportief als extrasportief een enorme boost betekenen”, zo vertelde Club-coach Philippe Clement. “Iedereen kijkt ontzettend uit naar die wedstrijd.”

De laatste training voor de cruciale heenwedstrijd in de Champions League bracht goed nieuws voor Philippe Clement. Verdediger Simon Deli was weer van de partij nadat hij afgelopen vrijdag door een enkelblessure had moeten afhaken voor de competitiewedstrijd tegen Eupen. Clement en Club Brugge kunnen in Oostenrijk wel niet beschikken over Brandon Mechele (geblesseerd) en Percy Tau (geschorst).

Ongekend enthousiasme in Oostenrijk

Het belooft een warm avondje te worden voor Club in Linz. LASK heeft 14.000 kaarten verkocht voor de wedstrijd, maar kreeg dubbel zoveel aanvragen binnen. Dat terwijl het competitiewedstrijden doorgaans voor amper 5.000 supporters speelt.

Foto: Photo News

Aan motivatie dan ook geen gebrek bij de Oostenrijkers, die voor de eerste keer ooit in de groepsfase van een Europese clubcompetitie zullen uitkomen - of dat nu de Champions League is of het vangnet van de Europa League. In de vorige ronde schakelden ze bovendien de buren van het Zwitserse FC Bazel uit. “En ze verdienden die kwalificatie tegen Bazel ook”, wist Clement. “Ik ben onder de indruk van hun ‘drive’ en groepsgeest. Met hun kwaliteiten maken ze het een tegenstander heel moeilijk. We gaan duels moeten winnen, enkel voetballend gaan we het niet kunnen oplossen. Een heel interessante test voor onze groep.”