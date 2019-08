Dieven maken ‘miljoenen’ buit bij inbraak villa Aldi-weduwe

Babette Albrecht (57), de weduwe van voormalig Aldi-baas Berthold Albrecht, heeft vorige week dieven over de vloer gekregen. Die zouden miljoenen aan sieraden en geld hebben gestolen.

Volgens Spiegel Online hebben dieven ingebroken in twee villa’s in de chique wijk Bredeney, in het Duitse Essen. In een van die villa’s woont Babette Albrecht, de steenrijke erfgename van Berthold Albrecht. De waarde van de buit zou in de ‘dubbelcijferige miljoenen’ lopen.

Babette trouwde in 1985 met de discountmagnaat, maar leeft sinds diens overlijden in 2012 in onmin met de familie. De Albrechts, wier gezamenlijk vermogen op zo’n 34 miljard euro wordt geschat, houden van discretie. De weelderige levensstijl van Babette Albrecht zou de rest van de familie een doorn in het oog zijn.