KV Kortrijk plukt smaakmaker Faïz Selemani weg bij Union

KV Kortrijk heeft de Comorees Faïz Selemani aangetrokken. Dat bevestigen de Kerels maandagavond op hun website.

De 25-jarige Selemani komt over van Union. Bij die club was hij vorig seizoen een van de smaakmakers in 1B naast zijn spitsbroeders Percy Tau en Youssoufou Niakaté. In 34 wedstrijden maakte hij 17 goals en deelde 10 assists uit.

Vorige week werd de Comorees vanwege transferperikelen door Union naar de B-kern verwezen. Hij ondertekende in het Guldensporenstadion een contract van drie jaar en krijgt er rugnummer 70.

Even later maakten de Kortrijkzanen ook de komst van de Slovaakse doelman Adam Jakubech bekend. De 22-jarige international wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van het Franse Lille, met optie tot aankoop. Bij KVK moet hij de concurrentie aangaan met Sébastien Bruzzese.