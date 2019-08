Rusland vermoedt ‘buitenlandse inmenging’ bij betogingen

Het Russische parlement heeft maandag aangekondigd dat het de ‘buitenlandse inmenging’ wil onderzoeken bij de golf van betogingen rond de verkiezingen in Moskou. De Russische autoriteiten zien in de protestacties de hand van het Westen.

Rusland had al waarschuwingen in de richting van de VS en Duitsland gestuurd, omdat die landen de activiteiten van de oppositie zouden ondersteunen in hun protest tegen het weren van oppositiekandidaten bij de lokale verkiezingen van 8 september. Het gaat om de krachtigste vorm van protest sinds de terugkeer van Vladimir Poetin in het Kremlin in 2012.

De Russische volksvertegenwoordigers hebben maandag in een uitzonderlijke vergadering tot de oprichting beslist van een commissie die buitenlandse inmenging moet onderzoeken. De commissie moet voor het einde van de maand aan de slag, melden Russische media.

Diplomaten en buitenlandse journalisten die verdacht worden van ‘inmenging’ zullen opgeroepen worden om zich voor die commissie te verantwoorden, zei Vjatsjeslav Volodin, de voorzitter van het Lagerhuis in het parlement.