Tarantino scoort persoonlijk record

'Once upon a time in Hollywood' lokte sinds woensdag 125.000 Belgen naar de cinema. Daarmee scoort Quentin Tarantino meer dan de helft beter dan de 77.600 bezoekers van zijn vorige recordhouder, 'Inglourious basterds'. Dat meldt distributeur Sony.

Hollywood bekeek de box office van Tarantino’s film als een examen voor originele films: kan een grote regisseur met zijn eigen scenario nog volk lokken naar de cinema zonder een sequel of superheldenfilm te maken? De student is geslaagd: in Noord-Amerika haalde de film al 114 miljoen dollar op, terwijl hij in 28 ­andere landen de box office leidt.

Vermoedelijk zal de film landen in de buurt van de 425 miljoen dollar van 'Django unchained', waarmee Tarantino in 2013 zijn grootste kaskraker afleverde.