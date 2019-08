Utrecht breekt record grootste fietsenstalling

De stad Utrecht heeft sinds maandag de grootste fietsenstalling ter wereld, met plaats voor ongeveer 12.500 fietsen. Daarmee stoot ze Japan van de troon, die een fietsenstalling van ongeveer 9.000 plaatsen heeft.

Staatssecretaris, Stientje van Veldhoven, opende maandagochtend het laatste gedeelte van de fietsenstalling. Daarmee telt het Station van Utrecht in totaal 22.000 parkeerplaatsen voor fietsen. Al houdt het daar niet op: de stad mikt op 30.000 beschikbare plaatsen. ‘Elke dag gaan 125.000 mensen met de fiets naar het werk, het school of het station’, vertelt Wethouder Victor Everhardt aan The Guardian.

Dubbeldeks

De fietsenstalling kent in totaal drie verdiepingen met op elke verdieping dubbeldeks parkeerplaatsen die met elkaar verbonden zijn door een licht hellend fietspad. Fietsers kunnen dus door de fietsenstalling fietsen, waarbij enkel het laatste stukje naar de parkeerplaats te voet moet worden gedaan. Mensen met een handicap mogen hun fiets naast het fietspad parkeren en er is ook plaats voor onder andere bakfietsen. De eerste 24 uur staat de fiets gratis geparkeerd, daarna is het 1,25 euro per dag. ‘Je stapt hier zo vanuit de stalling het perron op’, zegt Staatssecretaris van Veldhoven in AD.

De fietsenstalling is onderdeel van het ‘Healthy Urban Living’ beleid. De universiteit van Utrecht en Stad Utrecht willen een gezondere leefomgeving creëren. ‘De fiets brengt ons veel. Schonere lucht, het is goedkoper en houdt ons gezond. Stallingen als deze passen perfect bij onze kabinetswens om twintig procent meer mensen op de fiets te laten forenzen in 2077’, legt Staatssecretaris van Veldhoven uit in AD.