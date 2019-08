De eerste jaarhelft was voor de boekenverkoop in Vlaanderen business as usual. Met als enig opmerkelijk feit: ­geschiedenis is in.

De omzet is gestegen met 1 procent, naar 81,1 miljoen euro. Maar het aantal boeken dat in Vlaanderen sinds januari verkocht werd, is in vergelijking met 2018 gedaald met zo’n 300.000 exemplaren ...