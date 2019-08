Onduidelijke pratende veilingmeester veroorzaakt verwarring

De veiling van een verre voorloper van de Porsche 911 bij het Amerikaanse veilinghuis Sotheby’s is fout afgelopen.

Minutenlang leek het prototype op weg naar een enorm bedrag. Veertig miljoen, vijftig, zestig, zeventig miljoen dollar passeerden voor het model dat eind jaren 30 door Ferdinand Porsche was ontworpen.

Op een gegeven moment kreeg de bieder door dat het bedrag op het scherm niet klopte met wat hij had geroepen. Het probleem lag bij de onduidelijk pratende veilingmeester, die de ‘-teen’ uitsprak als ‘-ty’: fifteen werd daardoor verstaan als fifty.

Toen het bedrag werd aangepast, klonk er teleurstelling in de zaal. Het hoogste bod was uiteindelijk 17 miljoen dollar. Dat was lager dan het minimumbedrag dat was afgesproken met de verkoper, waardoor de Porsche niet van eigenaar wisselde.