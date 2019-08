56 procent minder dieren geslacht tijdens Offerfeest

Er zijn dit jaar tijdens het Offerfeest, dat plaatsvond van 10 tot 14 augustus, de helft minder dieren geslacht in Vlaanderen.

In totaal werden 2.613 dieren geslacht. Vorig jaar waren dat er 5.913, een daling van 56 procent.

Het was het eerste Offerfeest sinds het totaalverbod op onverdoofd slachten van kracht werd. Alle schapen werden geslacht met voorafgaande verdoving. Twee derde van de runderen werd meteen na de halssnede verdoofd, een derde voor de slachting.

De dalende trend is al langer merkbaar en is volgens GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch deels te danken aan het verbod op onverdoofd slachten. Maar voorts speelt volgens hem mee dat het Offerfeest voor de derde keer op rij tijdens de vakantie plaatsvindt en sommigen het feest in het land van herkomst vieren.

Bovendien gaan moslims naar de halal-slager in plaats van een schaap te slachten, of sturen ze geld voor een offerdier naar een arm land.