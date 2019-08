Philippe Gilbert naar Lotto-Soudal

Philippe Gilbert zet zijn carrière vanaf 2020 verder bij Lotto Soudal. De 37-jarige Waal ondertekende een contract van drie jaar, zo bevestigt het team.

Philippe Gilbert reed de voorbije drie seizoenen in dienst van Deceuninck-Quick Step en won voor de ploeg van Patrick Lefevere onder meer de Ronde van Vlaanderen (2017), de Amstel Gold Race (2017) en Parijs-Roubaix (2019). Maar de onderhandelingen over een nieuw contract sleepten aan en Gilbert werd tot zijn eigen verbazing uit de selectie van de Tour de France gelaten. Hij reed eerder voor Lotto tussen 2009 en 2011.

‘Ik wilde sowieso nog koersen’, zegt Gilbert. ‘Toen ik wist dat ik bij mijn huidige ploeg slechts voor één jaar kon bijtekenen, was het voor mij duidelijk dat ik wilde veranderen. De interesse en het project van Lotto Soudal was het duidelijkst. Ik ken uiteraard het huis, veel renners en stafleden zijn mij niet onbekend, ik ken de spirit en zal opnieuw deel uitmaken van een Belgisch project.’

Gilbert wil zich bij Lotto opwerpen als leidersfiguur. ‘Ik wil de ploeg proberen naar een hoger niveau te tillen, door zelf te presteren, maar ook door de andere renners beter te maken. Het doet me evenzeer plezier als zij zich belangrijk kunnen tonen of kunnen winnen.’

Bij Lotto Soudal werd vandaag ook het vertrek van werelduurrecordhouder Victor Campenaerts bevestigd. Eerder raakte ook bekend dat Tiesj Benoot de ploeg verliet.

Gilbert begon zijn wielerloopbaan bij Française des Jeux als stagiair in 2002. Eind 2008 stapte hij over naar Silence-Lotto, later Omega Pharma-Lotto. Voor die ploeg won hij in 2011 onder meer Luik-Bastenaken-Luik, de Waalse en de Brabantse Pijl, het BK, de Ronde van Lombardije, de Amstel Gold Race, de Clasica San Sebastian en de openingsetappe van de Tour. Na dat ‘wonderjaar’ stapte Gilbert over naar BMC, waar hij tot eind 2016 bleef. Vervolgens trok hij naar Patrick Lefevere.