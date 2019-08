Hoe promoot je een film, ondanks een scheiding?

De tv-avond is een plezier voor wie meer dan gebruikelijke aandacht heeft voor de details. Zo is Christopher Walken te zien in een bijrolletje in een film op Vijf, en ontdekken horrorliefhebbers op Arte van waar de inspiratie voor American Horror Story Asylum kwam.

Ter Zake (Canvas, 20.00-20.35 uur)

Een gesprek met Europees Parlementslid Kris Peeters (CD&V) over de Brexit en alle mogelijke gevolgen waarover de voorbije dagen werd bericht. Voorts aandacht voor de protesten in Hongkong.

America's Sweethearts (Vijf, 20.35-22.40 uur)

Verdienstelijke satire op de Amerikaanse filmbusiness, vooral dankzij de geweldige cast: Julia Roberts, Catherine Zeta-Jones, John Cusack en Billy Crystal in de hoofdrollen, Stanley Tucci, Christopher Walken en Alan Arkin in geweldige bijrollen. Het plot: een net gescheiden acteurskoppel moet samen alsnog een film promoten. U voelt de bui al hangen.

Les yeux sans visage (Arte, 22.30-23.55 uur)

Culthorrorfilm uit 1960, waarin de muziek eigenlijk het meest angstaanjagende (en irritantste) onderdeel is. Wie goed kijkt, ziet meteen waar Ryan Murphy de mosterd haalde voor de scènes in het dokterskabinet in American Horror Story Asylum. In Dijon, natuurlijk.

The insider: Reggie Yates (Canvas, 23.10-00.00 uur)

Donald Trump was nog niet eens beëdigd als president, toen deze tweedelige docureeks werd gemaakt. Acteur Reggie Yates laat zich opsluiten op enkele van de gevaarlijkste plekken van de VS. Hij begint met Bexar County in Texas, dat ook zonder Yates al de meest overbevolkte gevangenis van het land was.