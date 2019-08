Alcoholvrij bier is geen taboe meer

De populariteit van alcoholvrije bieren en alcoholvrije wijnen in ons land is de afgelopen jaren flink toegenomen. Uit de aangifte van de accijnzen blijkt dat de verkoop in enkele jaren tijd zowat verdrievoudigd is.

De FOD Financiën registreerde in 2018, op basis van de aangifte van de accijnzen, 239.294 hectoliter (bijna 24 miljoen liter) alcoholvrije bieren en alcoholvrije wijnen. Dat is bijna drie keer meer dan in 2013 (86.370 hectoliter). In 2017 vertegenwoordigde deze categorie 146.771 hectoliter.

Een woordvoerder van de FOD Financiën wijst er wel op dat die cijfers betrekking hebben op de hoeveelheid drank die in de rekken wordt gelegd, en niet op de verkoop in een bepaald jaar. ‘ Ze kunnen dan nog weken in rekken of magazijnen blijven’.

Toch geven ze voor alcoholvrije bieren en alcoholvrije wijnen een duidelijke constante groei aan: 86.370 hectoliter in 2013, 100.230 hectoliter in 2015 en 239.294 hectoliter in 2018.

Andere alcoholvrije dranken

Toch blijven alcoholvrij bier en wijn maar verantwoordelijk voor een heel klein deel van de verkoop van niet-alcoholhoudende dranken. Vorig jaar tekende Financiën ook een opvallende toename op bij de alcoholvrije vruchten- en groentesappen: 1.960.710 hectoliter tegenover 1.532.616 hectoliter in 2017. Voor water steeg het volume van 10.834.989 hectoliter in 2017 in een ruk naar 16.517.388 hectoliter in 2018. Mogelijk een gevolg van de lange, zeer warme zomer vorig jaar. Het volume frisdranken kende wel geen uitschieter: 13.591.796 hectoliter vorig jaar tegenover 13.164.542 hectoliter in 2017.

Koffie gaat over de jaren relatief achteruit: 34.254.797 kilogram in 2018 tegenover nog 46.169.078 kilogram in 2014.