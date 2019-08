Syrische vluchteling riskeert tien jaar cel voor neersteken Duitser

De openbaar aanklager in het Duitse Dresden vordert 10 jaar celstraf voor een Syriër die vorig jaar een Duitse man in de stad Chemnitz neerstak. De dodelijke steekpartij leidde tot een golf van extreemrechts geweld in die stad in het oosten van Duitsland.

Aanklager Stephan Butzkies zei dat de beschuldigingen van doodslag en gevaarlijk gedrag met zware lichamelijke schade tot gevolg bewezen waren. Op doodslag staat een maximumstraf van 15 jaar. De uitspraak wordt donderdag verwacht. De zaak wordt om veiligheidsredenen in Dresden behandeld in plaats van in Chemnitz.

De beklaagde, Alaa S., die samen handelde met een Iraakse vluchteling, wordt ervan verdacht een 35-jarige Duitser te hebben neergestoken op 16 augustus vorig jaar. Hij wordt ook beschuldigd van het verwonden van een andere man die hij wilde neersteken.

De gewelddaad leidde tot betogingen en geweldpleging tegen migranten in Chemnitz. Dat geweld werd veroordeeld door Duitse politici en kanselier Angela Merkel.