Iran waarschuwt VS voor ‘ernstige gevolgen’ bij nieuwe inbeslagname tanker

Iran heeft maandag Washington gewaarschuwd voor een eventuele nieuwe inbeslagname van een van haar tankers. ‘De gevolgen kunnen ernstig zijn’, waarschuwde de Iraanse regering.

De Grace 1 heeft zondag de wateren van het Britse grondgebied van Gibraltar mogen verlaten nadat het er wekenlang werd vastgehouden. De tanker werd op 4 juli inbeslaggenomen door Gibraltar omdat hij olie naar Syrië zou vervoeren. De tanker mocht uiteindelijk donderdag vertrekken, toen Iran verzekerd had dat de 2,1 miljoen vaten niet aan Syrië geleverd zouden worden. De Verenigde Staten probeerden tot het allerlaatste moment te voorkomen dat de tanker het land zou verlaten. Ondertussen is de tanker op weg naar de Griekse haven Kalamata.

Iran is bang dat de VS zullen proberen om de tanker alsnog in beslag te nemen. ‘Iran heeft via de officiële kanalen de nodige waarschuwingen naar Amerikaanse functionarissen gestuurd om zo’n fout niet te maken. De gevolgen kunnen ernstig zijn’, vertelde Abbas Moussavi, woordvoerder van de Iraanse Buitenlandse Zaken, aan verslaggevers. ‘De tanker inbeslagnemen zou de veiligheid van alle scheepvaart op volle zee in gevaar brengen.’

Diplomatieke crisis

De inbeslagname van de Grace 1 veroorzaakte een ernstige crisis tussen het Verenigd Koninkrijk en Iran. Iran had na de inbeslagname van haar tanker op zijn beurt een Britse olietanker in de Straat van Hormuz bezet. Maar de woordvoerder verzekert dat er geen sprake was van vergelding. ‘Er is geen verband tussen deze twee schepen’, zei Moussavi. ‘Het schip heeft twee of drie maritieme overtredingen begaan.’