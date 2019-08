Victor Campenaerts verlaat nu ook officieel Lotto Soudal voor opvolger van Dimension Data: “We hebben dezelfde ambities”

Team Dimension Data, dat volgend seizoen Team NTT zal heten, heeft maandag de komst van Victor Campenaerts aangekondigd. De 27-jarige Campenaerts komt op 1 januari 2020 over van Lotto Soudal, waar hij de voorbije twee seizoenen onder contract stond. Zijn nieuwe contractduur werd niet bekendgemaakt. Campenaerts mikt in 2020 voluit op een medaille in de olympische tijdrit in Tokio.

“Ik ben heel blij met mijn nieuw avontuur bij NTT volgend jaar”, reageerde Campenaerts op de teamwebsite. “Ik had eerder op het jaar al een positief contact met het team. Dan ging het in eerste instantie om de renners, maar nadien ook met de staf en Doug Ryder. We hebben dezelfde ambities en hadden niet veel gesprekken nodig om tot een akkoord te komen. Ik had twee heel goede jaren bij Lotto Soudal. Dat was een positieve ervaring en het was moeilijk dat team te verlaten. Maar ik kijk uit naar deze nieuwe uitdaging. Ik ben er zeker van dat dit een stap vooruit is in mijn carrière.”

De overgang van de Antwerpenaar hing al een tijdje in de lucht en werd maandag bevestigd door het Zuid-Afrikaanse WorldTour-team. De besprekingen met Lotto Soudal om een nieuw contract zaten al een tijdje in het slop, waarop de tijdritspecialist besloot andere horizonten te verkennen.

Campenaerts trapte zich het voorbije voorjaar in het Mexicaanse Aguascalientes de geschiedenisboeken in door het werelduurrecord van Bradley Wiggins te breken. Onze landgenoot zette een afstand van 55,089 km neer, een prestatie die mogelijk nog wel een tijdje kan standhouden.

Campenaerts brak de voorbije jaren helemaal door met twee Europese titels tijdrijden (2017 en 2018), een bronzen plak op het WK tijdrijden (2018) en winst in een rit tegen chrono in Tirreno-Adriatico (2019). Na een tegenvallend BK tijdrijden eind juni, waarin hij pas vierde werd, nam hij een rustpauze. Hij bouwt momenteel opnieuw op om eind september in Yorkshire opnieuw proberen te schitteren in de tijdrit op het WK.