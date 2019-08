Het landgoed heeft een lange geschiedenis in de Britse aristocratie. De Schotse koningin Mary zou in de 16e eeuw nog gegolfd hebben op de terreinen van Seton Palace. Na de Jakobitische opstand van 1745 raakte het kasteel echter in verval. Alexander MacKenzie kocht het landgoed op het einde van de 18e eeuw, en huurde de bekende architect Robert Adam in om een nieuw herenhuis te bouwen. Hiervoor werden de stenen van het originele kasteel, Seton Palace, gebruikt om het huidige Seton Castle te bouwen.

Een paar jaar nadat het herenhuis afgewerkt was, stierf MacKenzie. Het gebouw en de gronden werden gekocht door de aristocratische familie Wemyss en het terrein bleef meer dan tweehonderd jaar in hun handen. In 2003 werd het verkocht aan een makelaar, die het landgoed een opfrisbeurt gaf en opnieuw op de markt zette. Stephen Leach, die samen met zijn vrouw Heather verschillende IT-bedrijven opstartte, kocht het uiteindelijk in 2007 voor vijf miljoen pond.

‘We zochten iets met karakter’, zegt Leach. ‘Maar voor we Seton Castle kochten hadden we nooit gedacht in een kasteel te wonen.’ Toch werden ze ‘verliefd’ na een bezoek aan het huis. ‘We hadden geluk dat het gebouw al 200 jaar in de handen van dezelfde familie was, zo zijn de unieke eigenschappen bewaard gebleven’, zegt Leach.

In de eetkamer hangen nog steeds eeuwenoude zijden wandtapijten. De open haarden zijn nog de originele ontwerpen van Adam, en dus extreem waardevol. Ook de deuren zijn authentiek, met glas in loden ruiten.

Na de aankoop bracht Leach nog een paar veranderingen aan in het huis. Hij installeerde een beveiligingssysteem, internet en verwarming. Steenhouwers werkten drie jaar lang fulltime aan het gebouw. ‘We beseften niet hoeveel werk er nog zou zijn’, zei Leach. Vanbuiten ziet het huis eruit als een oud Schots kasteel, vanbinnen is het modern en ruim.

Nu willen ze het opnieuw van de hand doen, omdat ze er naar eigen zeggen te weinig tijd kunnen doorbrengen. ‘Het is tijd voor iets nieuw.’ Twee van hun vier kinderen zijn uit huis, en de andere twee spenderen het meeste van hun tijd in Edinburgh. Het gezin heeft nog andere huizen over heel de wereld. ‘Je kan maar op zoveel plaatsen tegelijk zijn’, vindt Leach.

Het gebouw, in totaal 1 690 m², heeft zeven slaapkamers. Drie aparte woningen op het terrein huizen nog eens vijf slaapkamers, waardoor het totaal op 13 komt. Er is een salon, stallen, een bar, een cinema, een fitnesskamer en verschillende leefruimtes.

Er is ook nog een speciale slaapkamer met badkamer, enkel te bereiken via een kleine trappenhal. ‘Het is een toevluchtsoord’, zegt Leach, ‘Je kan er de sterren zien.’

Het huis wordt omringd door velden en tuinen. Het uitzicht strekt uit tot Edinburgh, dat op twintig minuten rijden ligt. Het dorpje Longniddry ligt op 1,6 km.

Het landgoed wordt verkocht via vastgoedmakelaar Savills. Een bod doen kan vanaf 8 miljoen pond.