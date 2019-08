Spanje biedt nu Balearen aan als veilige haven voor migrantenboot Open Arms

De Spaanse regering heeft volgens Spaanse media het reddingsschip Open Arms de eilanden van de Balearen aangeboden als veilige haven. De Spaanse ngo Proactiva Open Arms had een eerder aanbod om de haven Algeciras in Andalusië te gebruiken, al afgewezen. De Balearen liggen dichter bij de huidige positie van het schip.

De ngo wees het aanbod om in Algeciras aan te meren af, omdat de situatie aan boord te precair is om nog eens vijf dagen op zee door te brengen. Het schip bevindt zich sinds vorige week donderdag vlakbij het Italiaanse eiland Lampedusa. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini verbiedt het schip echter de op de Middellandse Zee geredde migranten te laten ontschepen. Algeciras ligt 1.800 kilometer van Lampedusa verwijderd.

Mallorca en Menorca zijn de dichtstbijzijnde Spaanse aanlegplaatsen. Vicepremier Carmen Calvo verzocht de lokale autoriteiten op de Balearen om een van beide havens open te stellen. De regionale president Francina Armengol stemde daarmee in, aldus de krant Diario de Mallorca.

De Balearen liggen echter nog steeds zo’n 1.000 kilometer van Lampedusa. Proactiva wil daarom dat Italië en Spanje ‘de noodzakelijke middelen’ ter beschikking stellen. ‘Onze boot ligt slechts 800 meter voor de kust van Lampedusa en nu willen de Europese landen dat een kleine ngo zoals de onze na 18 dagen wachten nog eens drie dagen op zee doorbrengt, bij slechte weersomstandigheden en met 107 uitgeputte mensen aan boord’, meldt de organisatie. Instemmen met Mallorca als mogelijke haven, zou ‘absoluut onverstandig’ zijn. Provactiva wil dat de migranten op een ander, sneller schip worden overgeplaatst om de oversteek te doen, aldus lokale media.

De situatie op de Open Arms is zondag even geëscaleerd, na twee en een halve week op zee. Enkele migranten sprongen in zee, waarschijnlijk om naar Lampedusa te zwemmen. Redders brachten ze terug aan boord. Aan boord van het schip van de Spaanse ngo Proactiva Open Arms bevinden zich nog 107 geredde migranten, die daar al 2,5 maanden zijn. Een dertigtal niet-begeleide minderjarigen mochten zaterdag al het schip verlaten.