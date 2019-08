Ebola bereikt nu ook afgelegen rebellengebied Congo

Congolese autoriteiten hebben maandag een nieuwe ebolabesmetting bevestigd in het afgelegen, door rebellen gecontroleerde gebied Walikale, honderden kilometers verwijderd van de grens met Oeganda en Rwanda, vanwaar de vorige besmettingen werden gerapporteerd.

Het Congolese ministerie van Volksgezondheid meldt dat de nieuwe besmetting plaatsvond in Pinga, een dorp dat in vogelvlucht 150 kilometer ten noordwesten van Goma ligt.

Daarnaast werd maandag ook een derde ebolabesmetting bevestigd Zuid-Kivu, meer dan 700 kilometer ten zuiden van de plek waar het virus voor het eerst in de provincie toesloeg.

Sinds 1 augustus vorig jaar kwamen al honderden mensen in Congo om door ebola, vooral in de regio van Beni in Butembo, in Noord-Kivu. De ziekte wordt via rechtstreeks en nauw menselijk contact overgedragen en heeft een hoog sterftecijfer. Al heeft recent opzienbarend geneesmiddelenonderzoek hoop geboden op een remedie.