Prins Andrew, de tweede zoon van Queen Elizabeth, heeft officieel gereageerd op de hernieuwde aandacht voor zijn relatie met de overleden miljardair Jeffrey Epstein.

Buckingham Palace hult zich niet langer in stilzwijgen. Het paleis legt een officiële verklaring af na de aanslepende geruchten dat prins Andrew, de zoon van de koningin en ex van Sarah Ferguson, betrokken zou zijn in het seksschandaal rond de ondertussen overleden Amerikaanse bankier Jeffrey Epstein. Die wordt verdacht van seksueel misbruik van jonge meisjes.

De Duke of York zegt ‘geschokt’ te zijn door de recente claims over seksueel misbruik aan het adres van zijn voormalige vriend en overleden Amerikaanse miljardair Jeffrey Epstein. De verklaring komt er nadat er nieuwe beelden zijn opgedoken op de Britse site MailOnline. In de video, gemaakt op 6 december 2010, is de prins te zien aan de villa van Epstein in Manhattan.

Buckingham Palace ontkent elke betrokkenheid van prins Andrew. ‘Zijne Koninklijke Hoogheid veroordeelt de uitbuiting van iedere persoon. De suggestie dat hij zulk gedrag zou goedkeuren, eraan zou deelnemen of daartoe zou aanzetten is weerzinwekkend.’

De Britse royal wordt al jaren achtervolgd voor zijn banden met de omstreden miljardair. Ook toen ontkende het paleis elke betrokkenheid. Zijn relatie met Epstein kostte hem in 2011 zijn functie als speciale handelsattaché voor het Britse bedrijfsleven in New York, herinneren Britse media. In de Britse pers kreeg de prins toen de bijnamen: ‘Randy (ranzige) Andy’, ‘Air-Miles Andy (door zijn vele reisjes), of ‘Playboy Prince’ van de Britse koninklijke familie.

Seksslavin

In het verleden werd de prins aangeklaagd omdat hij seks zou hebben gehad met Virginia Roberts. De vrouw zou tussen 1999 en 2002, vanaf haar 15de, als minder­jarige seksslavin uitgeleend zijn door de overleden Epstein. Roberts verklaarde voor de rechtbank in Florida drie keer tot seks te zijn gedwongen met de prins.