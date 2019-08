Bahrain Merida trekt met Dylan Teuns naar de Vuelta, Nathan Van Hooydonck maakt rondedebuut bij CCC

Bahrain Merida heeft maandag zijn selectie bekendgemaakt voor de Ronde van Spanje, die 24 augustus in Torrevieja start. De ploeg rekent op Dylan Teuns, die recent in de Tour de France nog zegevierde op de Planche des Belles Filles.

Bahrain Merida doet naast Teuns ook beroep op de Duitse sprinter Phil Bauhaus en de Oekraïner Mark Padun. Teuns en Padun mikken op ritzeges, al hoopt die laatste ook in het algemene klassement te verrassen. Voor Teuns is het de vijfde grote ronde, na deelnames aan de Vuelta (2016, 2018), de Giro (2017) en de Tour (2019).

Domenico Pozzovivo is de grote afwezige bij het team van sportdirecteur Rik Verbrugghe. De Italiaan zou de kopman moeten zijn in Spanje, maar liep deze maand na een aanrijding met een auto op training breuken op in de arm en het been.

De Vuelta eindigt 15 september in Madrid. De Brit Simon Yates won de voorbije editie.

Selectie: Yukiya Arashiro (Jap), Phil Bauhaus (Dui), Dylan Teuns (Bel), Heinrich Haussler (Aus), Mark Padun (Oek), Domen Novak (Sln) Hermann Pernsteiner (Oos) en Luka Pibernik (Sln)

Foto: Photo News

CCC start met debutant Nathan Van Hooydonck

Team CCC heeft maandag zijn selectie voor de komende Vuelta (24 augustus-15 september) bekendgemaakt. Het Poolse WorldTour-team nam één landgenoot op in haar kern, de 23-jarige Nathan Van Hooydonck. Het is voor Van Hooydonck zijn eerste deelname aan een grote ronde.

“Ik weet niet goed wat ik mag verwachten van mijn eerste grote ronde”, reageerde de Kempenaar, het neefje van tweevoudig Ronde van Vlaanderen-winnaar Edwig Van Hooydonck, op de teamwebsite. “Ik wil natuurlijk zo goed mogelijk presteren in de openingsploegentijdrit. Ik heb op dit onderdeel hard gewerkt met mijn persoonlijke trainer en met CCC’s performancemanager Marco Pinotti. Verderop in de Vuelta wil ik het team vertegenwoordigen in ontsnappingen. Ik wil zien hoe ver ik daarin geraak. Ik denk dat mijn vorm goed is. Ik heb een tijdje op hoogte getraind en voel dat ik - voor een klassiek type - momenteel goed klim. Ik ben ook op trainingskamp in Luxemburg geweest en heb daar intensief getraind op zowel mijn weg- als tijdritfiets. Ik kijk er naar uit mij de komende drie weken te testen.”

Naast Van Hooydonck maken ook zijn ploegmakkers Will Barta, Pawel Bernas, Victor de la Parte, Jonas Koch en Szymon Sajnok hun debuut in de Vuelta. De erg onervaren selectie wordt vervolledigd door ouderdomsdeken Francisco Ventoso en Patrick Bevin.

De Ronde van Spanje start zaterdag met een ploegentijdrit van 18 kilometer in Torrevieja.

Selectie: Francisco Ventoso (Spa), Jonas Koch (Dui), Nathan Van Hooydonck (BEL), Patrick Bevin (NZe), Pawel Bernas (Pol), Szymon Sajnok (Pol), Victor de la Parte (Spa), Will Barta (VSt)

Foto: Photo News

Man-in-vorm Sam Bennett moet BORA-hansgrohe spurtzeges bezorgen

BORA-hansgrohe heeft maandag zijn achtkoppige selectie voor de komende Vuelta (24 augustus-15 augustus) naar buiten gebracht. Het Duitse WorldTour-team zal vooral in de sprints willen scoren met man-in-vorm Sam Bennett.

De 28-jarige Ier was vorige week niet te stuiten in de BinckBank Tour. Bennett won er de eerste drie etappes en het puntenklassement. Eerder dit seizoen won hij ook al etappes in de Ronde van San Juan, de UAE Tour, Parijs-Nice (2x), de Ronde van Turkije (2x) en het Critérium du Dauphiné en werd hij voor het eerst Iers kampioen op de weg.

Bennett krijgt voor de sprints zijn Nieuw-Zeelandse loods Shane Archbold en de Luxemburger Jempy Drucker mee. In het hooggebergte zal BORA rekenen op diensten van Rafal Majka en Davide Formolo. Berggeit Majka won al eens een etappe in 2017 en werd ook derde in het eindklassement in 2015. Formolo werd negende in 2016.

De selectie wordt vervolledigd door de Oostenrijkers Gregor Mühlberger en Felix Grossschartner en de Pool Pawel Poljanski.