Ellie Goulding draagt Belgische sportbh van Élodie Ouédraogo : ‘Onbetaalbare reclame’

Popster Ellie Goulding verscheen afgelopen weekend tijdens haar optreden in Noorwegen in een Belgische sportbeha op het podium. Speciaal voor haar gemaakt door ex-olympiërs Élodie Ouédraogo (38) en Olivia Borlée (33). ‘We gaan geen factuur opsturen. Dit is onbetaalbare reclame.’

De Britse singer-songwriter Ellie Goulding (32) scoorde vier jaar geleden een wereldhit met Love me like you do. In de Vlaamse Ultratop piekte ze ermee op de tweede plaats. Ook latere singles als Outside en Burn bereikten hier de top 10. Hoe komt zo’n internationale vedette terecht bij een relatief onbekend Belgisch modelabel als 42|54? Via haar styliste Nathan Klein, die de collectie van Élodie en Olivia kent. ‘Hij contacteerde ons persbureau twee weken geleden met de vraag of we een gepersonaliseerd kledingstuk voor Ellie Goulding konden leveren’, zegt Élodie. ‘Ze zocht een sportbeha in een heel specifieke kleur en in haar cupmaat.’

Tegen de klok

Het ontwerp maken werd een race tegen de tijd, ze hadden welgeteld vijf werkdagen. ‘Pastel neongroen is zo ongebruikelijk dat we het niet op stock hadden. Een ander Belgisch bedrijf, Bioracer, kon gelukkig de witte stof kleuren en de productie op zich nemen. Intussen e-mailden we over-en-weer over aanpassingen aan het ontwerp. Vijf dagen na het eerste contact was de spoedbestelling afgeleverd bij het team van Ellie Goulding.’

Dan nog was de vraag óf ze het zou dragen en wanneer. ‘Zij moest finaal beslissen of ze zich goed voelde in onze sportbeha, om er een heel optreden in rond te springen op het podium.’ Dat wilde ze onverwacht snel doen: afgelopen weekend al op Jugendfest in Noorwegen, waar ze een van de headliners was. De sportbeha is gebaseerd op de Lucky Numbers Bra uit de herfst- en wintercollectie van 42|54 en kost in hun webshop 115 euro. Goulding kreeg haar gepersonaliseerde versie gratis.

Doutzen Kroes

Gewezen estafetteloopsters Élodie Ouédraogo en Olivia Borlée lanceerden 42|54 in 2016. De merknaam verwijst naar de tijd waarmee ze op de Olympische Spelen 2008 in Peking een medaille wonnen in de 4x100 meter, samen met Kim Gevaert en Hanna Mariën.

Hun collecties houden het midden tussen sport- en modekleding. Internationale magazines als Vogue schreven er al over. En het Nederlandse topmodel Doutzen Kroes, de Engelse singer-songwriter Jessie J en de Amerikaanse mannequin en Rihanna’s muze Slick Woods werden gespot in 42|54. Al benadrukt Élodie dat Olivia en zij niet kicken op celebrities. ‘We maken kleding voor gewone vrouwen.’