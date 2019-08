Tieners rijden met auto in op vrachtwagen: meisje (14) komt om, twee anderen zwaargewond

Een veertienjarig meisje is in de nacht van zondag op maandag om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval in Nieuwerkerken (Aalst). De drie andere inzittenden van de wagen, drie tieners, raakten gewond.

Het ongeval gebeurde in de Patrick Lanckmanstraat in Nieuwerkerken. Een Fiat met vier tieners (twee achttienjarigen, één zestienjarige en één meisje dat volgende week vijftien zou worden) reed rond 2 uur aan het kerkhof tegen een geparkeerde vrachtwagen. Het meisje, afkomstig uit Aalst, kwam door de klap om het leven, bevestigt het parket van Dendermonde. Twee anderen, onder wie de bestuurder, raakten zwaargewond en de vierde oassagier raakte lichtgewond.

De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht, zegt persmagistraat Eva Brantegem van het Oost-Vlaamse parket. ‘Volgens de verkeersdeskundige gaat het niet om overdreven snelheid. De impactsnelheid was niet hoger dan 50 kilometer per uur. Waardoor de bestuurder de controle over het stuur verloor, is nog niet duidelijk.’

Er werden bloedstalen genomen om na te gaan of er sprake was van alcoholintoxicatie. Het voertuig werd ook in beslag genomen om te onderzoeken of er een technisch defect was. Ook de dienst Slachtofferhulp kwam ter plaatse.