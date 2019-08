Tom Dumoulin en Team Sunweb na 8 jaar uit elkaar, transfer naar Jumbo-Visma lijkt onvermijdelijk

Tom Dumoulin vertrekt na dit wielerseizoen bij Team Sunweb. Volgens De Telegraaf bereikten de Nederlandse ronderenner en zijn huidige team een akkoord bereikt over een vaststellingsovereenkomst. Wat vrijwel meteen daarna bevestigd werd door Sunweb zelf.

Wat is dat, zo’n VSO? Daardoor kan het lopende contract van Dumoulin, tot 2021, al na dit seizoen ontbonden worden. In dat geval wordt de voormalige Giro-winnaar een vrije renner en lijkt nu niets nog in de weg te staan voor zijn transfer naar Jumbo-Visma. Bij de ploeg van Wout van Aert zou hij volgens De Telegraaf tekenen tot 2023.

BREAKING - Tom Dumoulin heeft zijn vaststellingsovereenkomst rond om uit zijn doorlopende contract bij Team Sunweb te komen. Hij is nu een vrij man. Niets lijkt een overstap naar Jumbo-Visma meer in de weg te staan. Alle details over de VSO vandaag in @telegraaf #tomdumoulin — Raymond Kerckhoffs (@raykerckhoffs) August 19, 2019

Sunweb bevestigde het nieuws via Twitter: “Na een geweldige tocht van acht jaar en ontelbare successen zullen Team Sunweb en Tom Dumoulin hun eigen weg gaan na 2019”, klinkt het.

After an incredible eight-year journey filled with countless successes, Team Sunweb and @tom_dumoulin are set to go their separate ways after 2019.



🗣"My heart is here and together we have achieved great things that I’m very proud of."



💻https://t.co/jC7sBpVqEf pic.twitter.com/jQz4RJeeRw — Team Sunweb (@TeamSunweb) August 19, 2019

Amazing memories and incredible results; our extraordinary journey together comes to an end.



Thank you @tom_dumoulin for everything, we wish you all the best for what’s next ❤#KeepChallenging #CreatingMemories pic.twitter.com/BFgyT0695f — Team Sunweb (@TeamSunweb) August 19, 2019

Met pijn in het hart

“Als renner ga je altijd op zoek naar het hoogste”, reageert Dumoulin. “Je vraagt jezelf voortdurend af of je op de juiste plaats zit. Er is altijd interesse geweest van andere teams. Dat is normaal. Maar de omstandigheden bij Sunweb hebben er altijd voor gezorgd dat ik ben gebleven. Na de teleurstelling niet te hebben kunnen starten in de Tour heb ik na lang nadenken besloten dat het goed was opnieuw te beginnen in een nieuwe omgeving. Ik wilde focussen op nieuwe teams. Er waren een aantal mooie aanbiedingen en het leek mij het juiste moment één van hen in overweging te nemen.”

“Het doet pijn het team te verlaten”, bekent de Nederlander. “Mijn hart ligt bij deze ploeg en we hebben samen zaken bereikt, waar ik heel trots op ben. We hebben bewezen dat het mogelijk is samen een grote ronde te winnen. Ik heb er ook geen twijfels bij dat dit in de toekomst nog had kunnen lukken. Ik besef dat het gras aan de overkant niet altijd groener is, maar ik wil de kans grijpen om mijn horizon te verruimen en de mogelijkheden bij een nieuw team te ontdekken.”

Ongelukkig jaar

De 28-jarige Dumoulin beleeft een bijzonder ongelukkig jaar nadat hij in 2017 nog de Giro won en wereldkampioen tijdrijden werd en vorig jaar zowel in de Giro als in de Tour als tweede eindigde. Dit jaar won hij geen enkele wedstrijd. Zijn keuze te mikken op het klassement van de Giro pakte door pech verkeerd uit. In de vierde etappe kwam hij ten val door toedoen van de Italiaan Salvatore Puccio. Dumoulin stapte een dag later nog wel op de fiets, maar hield het na een paar kilometer met een pijnlijke knie voor gezien.

De ernst van de blessure werd vervolgens onderschat. Dumoulin ging naar de Dauphiné om zich in vorm te rijden voor de Tour de France, maar hij bleek allerminst topfit. Na zes etappes hield hij het voor gezien waarna er een ‘lichte ingreep’ volgde waarbij een stukje grind uit zijn linkerknie werd verwijderd. Meteen daarna zou hij op hoogtestage gaan, maar Dumoulin keerde, op weg naar de Alpen, om. Begin augustus raakte bekend dat de Nederlander ook past voor de Vuelta.