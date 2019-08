Steeds minder jonge starters op arbeidsmarkt

Het aandeel jonge instromers daalt jaar na jaar op de Belgische arbeidsmarkt. Dat stelt hr-dienstverlener Acerta vast op basis van een analyse van werknemers in dienst bij meer dan 40.000 werkgevers tussen 2015 en nu. En dat ondanks het feit dat de werkgelegenheid in ons land is toegenomen.

Opmerkelijk: voor de social profit gaat het oranje knipperlicht aan. Die sector blijkt onder de min-25-jarigen jaar na jaar aan populariteit te verliezen.

Werkgelegenheid gegroeid, aandeel jongeren gedaald

De werkgelegenheid in België is toegenomen. De ambitie ‘jobs-jobs-jobs’ is waargemaakt en de arbeidskrapte is een feit. Maar wat zien we? Het aandeel jonge instromers in de totale tewerkstelling is jaar na jaar gedaald. In 2015 was 3,1% van de werknemers een jongere die zijn eerste stappen op de arbeidsmarkt zette. In 2018 is het aandeel jonge werknemers op de arbeidsmarkt gedaald naar 2,9% van de totale tewerkstelling.

Willen de werkgevers de jongste werknemers niet? Vinden ze ze niet? Of zijn ze er niet? “In elk geval zien we dat het aandeel jongeren van minder dan 25 jaar elk jaar vermindert”, weet Dirk Wijns, Director Acerta Consult. “Dit is natuurlijk ook het gevolg van het feit dat ouderen langer beroepsactief blijven. Maar als de duur van een opleiding wordt verlengd, zoals zich nu voordoet onder de verpleegkundigen, zal ook dat tijdelijk negatieve gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van deze jongeren voor de arbeidsmarkt.”

Lees verder...

>

>

>