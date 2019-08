Tommy Genesis: verjaardagsfeestje in mineur

Piepklein is rapper Tommy Genesis, maar dat compenseert ze met een grote mond.

. Ze draaide met veel zelfvertrouwen de genderrollen binnen de hiphop om, maar vergreep zich ook aan alle clichés. Een dj die een kwartier van de korte set inpalmde of een bandje dat haar eigen zang soms overstemde: voor een Canadese was dit een erg Amerikaanse performance.



Genesis bleek jarig te zijn, maar haar verjaardagsfeestje was er eentje in mineur. Het stond helaas net voor de show van Billie Eilish gepland, waardoor er slechts eens honderdtal “tomboys” voor het podium stonden. Daarnaast was andere internetpopster Charli XCX nog niet gearriveerd (ze speelde wat later ook in de Dancehall), waardoor de rapster haar lijnen in samenwerking ‘100 bad’ moest overnemen. In ‘Bad boy’ loog ze dan weer dat ze nooit slipjes draagt, en in haar eigen hymne ‘Tommy’ moest ze zelf haar kwaliteiten zelf benoemen. “Nobody fuck like Tommy / Nobody talk like Tommy /Nobody walk like Tommy”. Tja.



Het sierde haar wel om in zo’n pijnlijk lege tent toch te blijven lachen, en de fans op de eerste rij werden bedankt met een knuffel. Maar die “happy birthday” op het einde klonk even stil gezongen als Tommy Genesis zelf.