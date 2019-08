Ruby Grace: verdrinken in glitter

Pukkelpop 2019 ging van start met een thuismatch: de Hasseltse Louise Vanoppen mocht het festival aftrappen onder haar alias Ruby Grace. 'I'm not as crazy as I seem', zong zij in haar openingsnummer. Dat mogen we hopen, want haar weird-factor was behoorlijk aanwezig.

Met de anime-cartoons die achter haar geprojecteerd werden, haar platinablonde coupe en blauwe lippenstift is de Hasseltse niet de enige visuele extravert op deze Pukkelpop. Ook Billie Eilish, Poppy en Charli XCX tooien zich in fluokleuren om vervolgens op het podium een identiteitscrisis te beleven. Volgens haar pr-bureau onderscheidt Vanoppen zich echter van andere electropop-artiesten door haar Amy Winehouse-achtige stem. Na dit optreden denken we: Selah Sue zal ook al wel gaan.



Met nog maar drie singles op haar actief kan Ruby Grace nog alle kanten op. De manier waarop ze zong in 'Lipgloss' horen we nog opduiken op een Netsky-track: daar kon haar stem warmte te bieden aan de kille electro. In het meer theatrale 'Flames' was het dan weer duwen om boven de bassen uit te komen. En het platte synthjasje waarin Lana Del Reys zwoele 'Cola' gestoken werd, was een misstap.

Het moet moed vergen om je als 20-jarige op een groot festival met zo'n luid personage op te stellen, maar Ruby Grace' persoonlijkheidsversterker stond het hele optreden op 11. In 'Glitter' zong ze over hoe we dingen er beter laten uitzien dan ze eigenlijk zijn, en hoe we daar doorheen moeten leren kijken. Dat is ons bij Ruby Grace echter nog niet gelukt: daarvoor was de glitterlaag te dik. En dat wordt altijd een plakboeltje.