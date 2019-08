O Kelis, wat deed je ons aan?

Eerst opende je met ‘Millionnaire’, die geweldige track die je in meer dan tien jaar geleden met André 3000 uitbracht. André was er vandaag niet bij, dat begrijpen we. Maar moest je die song nu echt laten verzuipen in een chaotische klanksaus waarin jouw lead vocals nagenoeg onhoorbaar waren?

Hetzelfde gold voor ‘Jerk ribs’, een van je betere recente nummers. De o zo belangrijke blazers kwamen ergens in de achtergrond terecht en jouw lyrics waren amper te verstaan.



Vervolgens gooide je je grote hits te grabbel en vond je 53 seconden ‘Good stuff’, gevolgd door 48 seconden ‘Caught out there’, wel volstaan. Je drummer mepte intussen onze trommelvliezen aan flarden - zelfs Animal raakt zijn vellen fijnzinniger aan.



‘Milkshake’, je grootste hit, kwam terecht tussen hits van anderen, vakkundig in elkaar gemixt door je deejay.

Maar. Dat. Is. Je. Grootste. Hit.

Waarom, in godsnaam?



Dat de tent zo hard meezong met Whitney Houstons ‘I wanna dance with somebody’ dat ze het tot in café ‘t Hoekske konden horen, zegt alles over dit concert. Want met jouw eigen songs kreeg je het niet voor mekaar.



Beste Kelis, je mag dan een van de weinige vrouwen zijn die er waarlijk goed uitzien in een koersbroek, de show die je hier hebt neergezet was beneden alle peil. We zijn verdorie kwaad op jou.



Met vriendelijke groet.