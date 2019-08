Ambrose Akinmusire 'Origami harvest': Van hiphop tot modern klassiek

Trompettist Ambrose Akinmusie, dit jaar 'artist in residence' op Jazz Middelheim, stond voor de uitdaging om zijn fel bejubelde plaat Origami harvest te vertalen naar een live-context. Geen sinecure voor een project dat een klassiek strijkkwartet combineert met een rapper en drie jazzmuzikanten. En op Middelheim kon Akinmusire geen beroep doen op drummer Marcus Gilmore en rapper Kool A.D., twee sterkhouders op de plaat.

Maar geen nood, hun vervangers, Kendrick Scott (drums) en vocalist Kokayi, deden het meer dan voortreffelijk. Van Kokayi hoefde dat zeker niet te verbazen: de man stond ook vorig jaar op Middelheim (aan de zijde van Steve Coleman) en had toen grote indruk gemaakt.

Akinmusire had de muziek van Origami harvest net iets compacter gearrangeerd, en gaf zichzelf vooral meer ruimte om te soleren, wat het jazzgehalte van deze - toegegeven, niet makkelijke - muziek de hoogte injoeg. Rapper Kokayi heeft een ander stemtimbre dan Kool A.D. (iets lichter, meer soulvol), zodat het wat wennen was voor wie fan is van de plaat - 'Origami harvest' was voor deze krant de jazzcd van 2018. Maar Kokayi verblufte met zijn virtuoze voordracht en was de ster van het concert. Zijn dialogen met de trompet van Akinmusire (die de muziek soms bijkleurde met electronica) waren om van te smullen.

De muziek is een gewaagde mix van jazz, hiphop en modern klassiek, zoals die op Middelheim wellicht nog zelden is gehoord. Maar voor wie graag wordt uitgedaagd, bleef dit boeien van begin tot eind. Zeker toen Akinmusire het Mivos strijkkwartet aan het einde helemaal loos liet gaan in een stuk dat zelfs aan Stravinsky deed denken. Pakkend.