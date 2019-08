Kenny Werner: recht van een kerk op Mars

Kenny Werner speelde al vaak op Jazz Middelheim, maar meestal was dat aan de zijde van Toots Thielemans. Dit keer was hij er met zijn eigen kwartet, en dat werd een leuk concert.

Met een korte intro op fluit dompelde Dave Liebman ons even onder in oosterse sferen, maar hij schakelde snel over op sopraansax en de muziek kreeg meteen een energiestoot. Met drummer Peter Erskine (ex- Weather Report) en bassist Johannes Weidenmüller beschikt de band dan ook over een goed geoliede ritmetandem.



De band speelde vooral stukken uit 'Church on Mars', een plaat die Werner zonet heeft uitgebracht op Newvelle Records, een label dat zijn muziek alleen op vinyl uitgeeft. In het titelnummer daarvan liet Liebman horen waarom hij als een van de grootmeesters van de sopraansax geldt. Werner zelf illustreerde rijkelijk waarom niet alleen Toots maar ook iemand als Quincy Jones hem zo'n prima pianist vindt. Heerlijk hoe hij in veel solo's citeerde uit bekende standards, en uitblonk in lyrische passages.



Werner had met de Nederlandse zangeres Vivienne Aerts ook een gast meegebracht. Haar versie van 'Embraceable you' was de origineelste die we van die klassieker ooit hoorden. Een ontdekking.



Nog meer hoogtepunten? De zachte klank van Liebmans tenorsax in zijn stuk 'Seeing is believing', en het geweldige duet van drums en sopraansax, dat herinneringen opriep aan Weather Report, waarin Peter Erskine geregeld de degens kruiste met Wayne Shorter.

Na een staande ovatie speelde de band 'Think of one' van Thelonious Monk, nog zo'n klassieker.