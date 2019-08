Adviseur bevestigt Amerikaanse interesse in Groenland

Larry Kudlow, economisch adviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, bevestigde aan Fox News dat Trump interesse heeft om Groenland te kopen.

‘Ik zeg alleen maar dat de president, die iets afweet van vastgoed, de aankoop van Groenland wil bekijken’, zei Larry Kudlow zondag aan Fox News.

Dana asks Larry Kudlow about purchasing Greenland "The President knows a thing or two about buying real estate" #FNS pic.twitter.com/HeaxR49JuU — FoxNewsSunday (@FoxNewsSunday) August 18, 2019

‘Groenland is van Denemarken. Denemarken is een bondgenoot’, merkte Kudlow op, voordat hij erop wees dat het gebied ‘strategisch’ gelegen is en natuurlijke rijkdommen zoals delfstoffen heeft. ‘Het is een interessant verhaal. Het ontwikkelt zich. We bekijken het. We weten het niet’, aldus de adviseur.

‘Niet te koop’

De Wall Street Journal meldde vorige week dat Trump nadacht over de aankoop van het gebied en aan adviseurs had gevraagd de kwestie te bekijken. ‘Groenland staat niet te koop’, zo had de Deense regering gereageerd. Trump brengt volgende maand een bezoek aan Denemarken.

Het is niet de eerste keer dat de Verenigde Staten het eiland willen kopen. In de 20ste eeuw kwam de vraag, maar Denemarken weigerde. Groenland geniet van een grote autonomie, maar Denemarken blijft bevoegd voor Buitenlandse Zaken, Defensie en het monetaire beleid.

De Deense premier Mette Frederiksen benadrukte zondag dat ‘Groenland niet te koop’ is. ‘Ik hoop dat dit niet ernstig bedoeld is’, zei ze volgens een lokale krant aan verslaggevers die om een reactie vroegen.

‘Het is een absurde discussie en Kim Kielsen (de premier van Groenland) heeft uiteraard duidelijk gemaakt dat Groenland niet te koop is en daar eindigt het’, zei Frederiksen aan de Deense openbare zender DR. ‘Anderzijds zijn er echt heel wat andere zaken die we met de Amerikaanse president zouden willen bespreken’, voegde ze eraan toe.