AA Gent knoopt weer aan met zege na 2-0 winst tegen KV Oostende

AA Gent heeft zijn tweede zege van het seizoen beet. De Buffalo’s klopten op de vierde speeldag van de Jupiler Pro League KV Oostende met 2-0 en tellen 7 op 12.

Oostende groef zich in de Ghelamco Arena allerminst in, maar gaandeweg nam de thuisploeg het heft in handen. Verstraete was kort bij de 1-0, maar trof de paal. Toch speelde Gent met te weinig pit om de bezoekende defensie te ontgrendelen. Kort na de koffie was het dan toch prijs voor de thuisploeg, toen Roman Yaremchuk (48.) de bal na een corner binnenwerkte. Gent was gelanceerd en Jonathan David (53.) trapte niet veel later de 2-0 binnen op aangeven van Lustig. Daar bleef het bij. KVO was niet bij machte om Gent te verontrusten en de thuisploeg liet na de score uit te diepen.

Gent doet met de zege vertrouwen op voor zijn Europese opdracht donderdag in eigen huis tegen Rijeka, in de play-offronde van de Europa League. De week nadien trekt La Gantoise voor de return naar Kroatië.

In de stand stijgt Gent met zeven punten naar de vijfde plaats, die het deelt met Kortrijk en Moeskroen. Oostende volgt daar net onder met zes punten. Zulte Waregem en Charleroi sluiten maandag de vierde speeldag af aan de Gaverbeek.