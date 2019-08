Bpost moet op zoek naar nieuwe topman

Koen Van Gerven, ceo van het overheidsbedrijf Bpost, stopt in februari als ceo van Bpost, zo vernam De Standaard. Zijn parcours als topman van Bpost is omstreden.

Koen Van Gerven (60) volgde in februari 2014 Johnny Thijs op als topman van Bpost. Thijs stapte toen misnoegd op omdat hij de aanvallen van voogdijminister Pascal Labille (PS) op zijn wedde beu was en de opgelegde inlevering niet slikte.



Van Gerven vertrekt straks onder een heel ander gesternte. Hij kwam de jongste twee jaar onder vuur te liggen als gevolg van de dure overname van het Amerikaanse bedrijf Radial. Niet alleen ging het om een dure overname (820 miljoen dollar), het bedrijf bleek ook verlieslatend en kampte met hogere kosten dan gedacht. De overname kwam er na het mislukken van de overnamepoging van het Nederlandse PostNL.



De sneller dan verwachte daling van de brievenpost verhoogde nog eens de druk op Bpost, dat zijn beurskoers van een piek van 28 euro in februari 2018 zag dalen tot meer recent 8 à 9 euro. Een rotatiestaking van de vakbonden, die hogere lonen afdwongen, maakte de situatie nog lastiger. Door de druk op de winstgevendheid zal Bpost dit jaar ook het mes moeten zetten in zijn dividend. Een dividendverlaging van 35 procent wordt door analisten niet uitgesloten.

Van Gerven zelf bleef ondanks alle moeilijkheden bij Bpost loyaal en hard verder werken, maar hij kon niet beletten dat ook nog eens het personeelsverloop aan de top toenam. Onder meer het vertrek van Kurt Pierloot, destijds de bedenker van de Georoute, was een aderlating. De vele wissels op de stoel van financieel directeur waren een andere indicatie van de turbulentie waar het bedrijf doorging en nog steeds gaat.



Opvolger Nederlandstalig

In maart volgend jaar, vlak na het vertrek van Van Gerven, wil Bpost een nieuw distributiemodel invoeren om de gevolgen van de dalende brievenpost op te vangen. Dat model, waarbij resterende postvolumes gebundeld worden door niet-essentiële post minder frequent te bussen, wordt nu getest. De vakbonden pleiten voor terughoudendheid vooraleer dit model veralgemeend wordt.



Aan uitdagingen bij Bpost, dat van succesbedrijf evolueerde naar zorgbedrijf, ontbreekt het niet. Maar het wordt niet eenvoudig om een goede opvolger voor Van Gerven te vinden als gevolg van de knip in de verloning. Het basisloon van Van Gerven was afgelopen jaar 489.000 euro bruto. Daar komen nog pensioen- en andere voordelen bij, zoals een bedrijfswagen. Ceo’s van vergelijkbare bedrijven verdienen vrijwel het dubbele én werken ook nog eens met een fiscaal gunstige managementvennootschap. Sommige medewerkers van Van Gerven bij Bpost die nog met oude contracten werken, verdienen meer. Dat bleek destijds ook bij Proximus het geval toen Dominique Leroy er benoemd werd.

Een opvolger van Van Gerven moet Nederlandstalig zijn om het taalevenwicht te respecteren – de voorzitter van de raad van bestuur is Franstalig. Sinds 2015 is het niet langer de ministerraad die de ceo kiest, maar de raad van bestuur van het bedrijf.