Britse regering dreigt vrij reizen voor EU-burgers vanaf dag één van de Brexit te schrappen: ‘Volslagen losgerukt van de realiteit’

Het vrij reizen naar het Verenigd Koninkrijk zal voor EU-burgers vanaf dag één van de Brexit verleden tijd zijn. Die regel wil de kersverse Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel doorvoeren, ondanks waarschuwingen dat dat voor vele duizenden personen zal leiden tot juridische onduidelijkheid. De vorige minister plande een overgangsperiode bij een harde Brexit.

Patel, een hardliner van de Conservatieven, wil dat er direct restricties komen aan de Britse grens zodra de Brexit een feit is. Op dit moment is de deadline voor de Brexit 31 oktober. Dat meldt The Independent op basis van een regeringsbron. Dat zou betekenen dat EU-burgers niet langer vrij in en uit het land kunnen reizen, zoals dat het geval is in lidstaten van de unie. Er is vooralsnog echter geen nieuw systeem klaar. Daardoor dreigt er voor heel veel personen, Europeanen die in het VK werken of ernaartoe willen reizen, chaos en juridische onduidelijkheid.

De Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel. Foto: AFP

‘Losgerukt van de realiteit’

Het nieuws stuit dan ook op grote weerstand bij (gematigde) oppositieleden. ‘Dit plan is volslagen losgerukt van de realiteit en is een nieuw hoofdstuk is de voortdurende saga van de puinzooi die zij van de Brexit maken’, aldus Ed Davey van de Liberale Democraten. ‘Wat betekent dit voor EU-burgers die zich in het Verenigd Koninkrijk hebben gevestigd en in het buitenland waren [op 31 oktober]? En stelt de regering nu echt voor dat een Britse verpleegster het land niet meer in mag als ze op die datum op vakantie was? Dat is absurd.’

Nicolas Hatton, oprichter van the3million -een groep die vecht voor de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk-, hekelt de plannen eveneens. ‘Er zijn geen nieuwe procedures in werking gezet, nog niets is klaar. Dit is een politiek statement, maar het heeft grote impact op het leven van mensen.’

Harder beleid

De minister zou ervan overtuigd zijn dat ze via bepaalde wetgeving het parlement kan ontlopen en dus haar plan hoe dan ook zou kunnen doordrukken: ‘Priti wil een harder binnenlands beleid’, stelt een regeringsbron. ‘Ze vindt dat Sajid Javid (haar voorganger, nvdr.) het goed heeft gedaan, maar met een nieuwe premier en nieuwe prioriteiten moeten er aanpassingen worden gedaan. Allereerst betekent dat een goede voorbereiding op een no deal-Brexit. Het is duidelijk dat de vorige beleidsmakers die intentie niet hadden.’

Chaos en voedseltekort

Het nieuws komt er nadat de Sunday Times berichtte over gelekte regeringsdocumenten, die de de meest waarschijnlijke effecten van Brexit zonder akkoord opsomt. Zo zou er een tekort aan voedsel, medicijnen en brandstof ontstaan.

Michael Gove, de minister die zich buigt over een no deal-Brexit, nuanceert het rapport ondertussen, meldt Sky News. Volgens Gove zullen er zich enkele problemen voordoen, maar is het VK beter voorbereid dan in het verleden. Bovendien zouden bepaalde bezorgdheden zijn overdreven.