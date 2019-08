Antwerp geeft Sint-Truiden geen kans (2-0)

Royal Antwerp FC heeft zijn Europese topweek in schoonheid afgesloten. Op eigen bodem vormde STVV (2-0) geen partij, ondanks tal van wijzigingen in de basis. Het frivole aanvalsspel van de Great Old resulteerde in een 9 op 12. STVV blijft steken op 3 op 12.

Europa primeert na voorbije donderdag nóg meer bij Antwerp, en dus gooide Bölöni zes nieuwe namen in de ploeg: De Laet, Baby, Hongla, Lamkel Zé, debutant Quirynen en Teunckens, die onder de lat de geblesseerde Bolat (enkel) verving. Brys stuurde met Acolatse en Sankhon twee nieuwe namen het veld op ten opzichte van de partij tegen Standard.

Mbokani en Refaelov bleven wel staan bij de Great Old. Een duo dat niet toevallig aan de basis lag van de 1-0 na amper 10 minuten. Mbokani stuurde Refaelov diep, waarna de Israëliër met een stiftertje fraai afrondde. Doorgaans zijn de rollen tussen de twee Antwerpse speerpunt anders verdeeld.

Felle openingsfase

De thuisploeg kende een sterk eerste kwartier. Amper 3 minuten na de openingsgoal zette De Sart Mbokani op weg naar 2-0. De controle was top, het vervolg minder. Ook toen De Bruyn een ziekenhuisbal afleverde, liet Mbokani dé kans op een tweede treffer liggen. De beperkte achterstand gaf de Kanaries moed om ook zelf ten aanval te trekken. Teunckens ging goed plat op de inzet van Botaka.

Sint-Truiden rukte steeds feller op. Laatste man De Laet haalde Acolatse onderuit, waardoor iedereen dacht dat Dierick de rode kaart uit zijn achterzak zou toveren. De scheids floot echter voor buitenspel, al gaf de herhaling daarover geen uitsluitsel. Het eerste bedrijf leverde nog één prangend moment. Dierick floot een strafschop voor rood-wit, maar kwam na het bekijken van de beelden op zijn stappen terug. Terecht, want via een duw van Baby bracht Acolatse Buta ten val.

Antwerp bestendigt na rust

De roodhemden kwamen opnieuw goed uit de kleedkamer. Seck zette zich over rechts op pure kracht door. Zijn schot liet vervolgens te wensen over. Lamkel Zé probeerde via de andere kant de rechthoek binnen te sluipen, mét succes: hij dwong Janssens tot een penaltyfout. Mbokani achter de bal: 2-0, zijn vijfde competitietreffer al en zo alleen topschutter.

De score kon gerust nog hoger oplopen, want Refaelov, Mbokani, De Sart en Buta lieten wenkende kansen liggen. De thuisfans zaten met hun gedachten al bij volgende donderdag. ‘AZ, AZ, Antwerp komt eraan’, rolde van Tribune 2. Sint-Truiden maakte na de pauze niets meer klaar. Tekenend was de schwalbe van Boli, goed voor zijn tweede gele kaart en dus de uitsluiting. Antwerp vat met zijn 9 op 12 in de bovenste gelederen post. STVV blijft achter met 3 op 12.