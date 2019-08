België zuinigjes naar de halve finale na 2-0-zege tegen Engeland

België bereikt als eerste team de halve finale, maar dat gebeurde eerder op karakter en routine dan op klasse. De Red Lions hadden twee penalty corners nodig om het taaie Engeland af te houden. Hoe dan ook, het rapport tot nu toe oogt voortreffelijk. Zeven goals gemaakt, nul goals tegen.

Dat de eerste doelkans voor Engeland was, illustreerde dat België niet meteen verschroeiend van start ging. De bezoekers counterden zich bovendien naar de eerste penalty corner van de wedstrijd. Dit was niet het België dat vrijdag na rust Spanje vermorzeld had. Naar het einde van het eerste kwart namen de Red Lions hun opponent wel bij de keel. De druk nam toe en de eerste penalty corner van België leidde tot het openingsdoelpunt. Tom Boon, opportunist zonder weerga, smashte de rebound binnen.

Foto: BELGA

Een dag extra rust, het klasseverschil, het thuisvoordeel, de aanwezigheid van Koning Filip: het toonde zich al te sporadisch in een matige eerste helft. Het tempo en de druk gingen wel de hoogte in, waardoor België op de Engelse helft bivakkeerde, maar echte doelkansen bracht dat zelden voort. Alleen een doorbraak van Thomas Briels zorgde voor dreiging, maar hij faalde in de afwerking. Engeland prikte met zijn tweede penalty corner tegen, maar Vincent Vanasch stond pal, zoals de beste doelman van de wereld al wel vaker pal heeft gestaan. Vanasch moest ook meteen na rust ingrijpen, bij toch al de derde pc voor Engeland. Het bleef 1-0, waarmee de thuisploeg zich geenszins beklaagde, zeker toen de bezoekers hun vierde pc tegen de lat knalden.

Te veel slordigheden, te weinig sprankel: zo bleef Engeland in leven. Een doorbraak van Wegnez typeerde de lokale worsteling. Een ren van twintig meter bereikte Briels net niet, waardoor de kans wegglipte. Als het in de combinatie niet lukt, moest Alexander Hendrickx het dan maar via een penalty corner forceren: 2-0. De match lag in zijn beslissende plooi.