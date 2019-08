Ambrose Akinmusire 'Mae Mae': Blues uit de oude en de nieuwe doos

Het is natuurlijk heel bijzonder als de stem van je sterzangeres uit een doosje komt, terwijl je ook nog een echte, levende zanger in je band hebt. Maar trompettist Ambrose Akinmusire en zijn muzikanten deden dat voortreffelijk.

Blueszangeres Mattie Mae Thomas verbleef in de gevangenis van Parchman, Mississippi, toen Alan Lomax er voor zijn field recordings in 1939 vier van haar nummers kwam opnemen. Samples daarvan vormden de rode draad doorheen het Mae Mae-project, het tweede concert van 'artist in residence' Akinmusire.

De klaaglijke stem van Thomas deed ons meteen in het diepe zuiden van de VS belanden. Vocalist Dean Bowman ging soms de dialoog aan met Thomas, andere nummers zong hij alleen, en met zijn stem, gedrenkt in blues en gospel, klonk ook hij alsof hij rechtstreeks uit Mississippi kwam.

Akinmusire speelde bij wijlen hemels mooi, met een emotionele geladenheid die de muziek nog meer deed glanzen. De trompettist ziet dit project ook als een eerbetoon aan zijn moeder, die opgroeide op enkele kilometers van de gevangenis waar Thomas vastzat, en die ook Mae heette.

Opnieuw had hij uitstekende muzikanten meegebracht. Pianist Gerald Clayton en gitarist Marvin Sewell, gisteren nog aan de zijde van Charles Lloyd, deden het weer prima. Zeker Sewell gaf de muziek een nog groter country blues-gehalte.

Ook dit tweede concert van'artist in residence' Akinmusire was er eentje om in te kaderen.