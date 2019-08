Nubya Garcia: stevige sax, enthousiaste danspasjes

De Londense jazzscene is hipper dan hip, maar daarom zijn nog niet alle bands uit de Britse hoofdstad even sterk. Maar als Nubya Garcia erbij is (Maisha, Nérija) dan is het altijd goed.

De verwachtingen waren dan ook hooggespannen toen Garcia met haar eigen band het Middelheim-podium opstapte. En kijk, de saxofoniste loste die met verve in.



In vier langgerekte nummers liet Garcia horen welk stevige en warme toon ze uit haar sax haalt - met een eigentijds geluid, zeker als ze er een licht galmeffect aan toevoegde. De muziek was soms heel funky - Garcia sloeg bij de solo's van pianist Gregory Spero geregeld enthousiast aan het dansen - soms zat er een stevige afrobeat onder.



Spero varieerde tussen piano en Fender Rhodes en kleurde soms bij met wat bescheiden synths. Hij was met Garcia de smaakmaker van deze band. Uitdagend was het allemaal niet, maar dit was wel melodieuze, toegankelijke jazz van grote klasse. Dat vond een enthousiaste tent (met vandaag een staand publiek) duidelijk ook.